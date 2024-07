Na delovnem omizje GO! 2025 v središču organizacija dogodkov EPK

Ljubljana, 4. julija - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je danes potekalo 7. delovno omizje GO! 2025 skupnega odbora Slovenija-Furlanija-Julijska krajina. Kot je po srečanju povedal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan, so se posvetili vprašanjem organizacije dogodkov evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici, mobilnosti in promocije.