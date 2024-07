Napadalec na gejevski bar v Oslu obsojen na 30 let zapora

Oslo, 4. julija - Napadalec, ki je pred gejevskim barom v norveški prestolnici Oslo pred dvema letoma ubil dva človeka, je bil danes obsojen na najvišjo kazen 30 let zapora. Sodniki so Norvežana, ki je obljubil zvestobo Islamski državi, soglasno spoznali za krivega hudega terorističnega kaznivega dejanja. Menili so, da je bil napad uperjen proti osebam LGBTQ.