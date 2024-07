V Sloveniji je potekala največja regionalna kibernetska vaja pri nas doslej

Postojna, 4. julija - V vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni so danes sklenili devetdnevno vajo jadranskega regionalnega varnostnega kibernetskega sodelovanja. Ta je združila približno sto pripadnikov oboroženih sil in strokovnjakov za kibernetsko varnost iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije, Kosova ter Združenih držav Amerike.