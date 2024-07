V Velenju odprli podnebno-energetsko pisarno

Velenje, 4. julija - Mestna občina Velenje je v prostorih Kreativnega centra Čuk na Starem trgu odprla podnebno-energetsko pisarno, v kateri bodo svetovalci spodbujali in izobraževali občane na področjih energije, mobilnosti, odpadkov in zelenega gospodarstva. Kot je ob tem povedal župan Peter Dermol, si tudi s tem projektom mesto utrjuje pot do zelene prihodnosti.