Odločbe za sredstva za športno infrastrukturo do 20. avgusta

Ljubljana, 4. julija - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 10. maja objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v tem letu. Upravičenke do sofinanciranja investicij so občine, skupaj pa je na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev. Državni sekretar Dejan Židan je dejal, da bodo odločbe izdane do 20. avgusta.