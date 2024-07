V izjavah pred četrtfinalom še najbolj zadržani Portugalci

Stuttgart, 4. julija - Evropsko nogometno prvenstvo se bo v petek nadaljevalo s četrtfinalnimi obračuni. Na sporedu bosta najbolj zanimiva četrtfinalna dvoboja, v Stuttgartu se bosta merili Španija in Nemčija, v Hamburgu pa Francija in Portugalska. Vse ekipe so optimistično razpoložene, v napovedih so še najbolj zadržani Portugalci.