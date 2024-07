V Nemčiji maja peto zaporedno krčenje naročil v tovarnah

Berlin, 4. julija - V Nemčiji so maja zabeležili peto zaporedno krčenje naročil v nemških tovarnah. Na mesečni ravni so nazadovala za 1,6 odstotka, kar je eno odstotno točko več kot aprila, a v nasprotju s pričakovanju analitikov, ki so pričakovali 0,5-odstotno rast naročil, je objavil nemški statistični urad Destatis.