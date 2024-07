Pristojni bodo vozne rede avtobusnih linij še nadgrajevali

Ljubljana, 4. julija - Od julija so v veljavi nove koncesije za javne avtobusne prevoze, hkrati so začeli veljati novi vozni redi, ki po pojasnilih pristojnega ministrstva upoštevajo dnevne migracijske in turistične tokove. Na račun sprememb je med potniki slišati kritike, a na ministrstvu pravijo, da bodo težave sproti reševali in vozne rede nadgrajevali.