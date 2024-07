Med prepirom ga je eden poškodoval, drugi mu je razbil steklo vrat na avtomobilu

Trebnje, 4. julija - Na območju Trebnjega je v sredo dopoldne prišlo do besednega spora med dvema moškima. Pri tem je eden od njiju drugega s pestjo udaril v glavo in ga poškodoval. Ko je poskušal poškodovani pobegniti, je tretji moški s palico udaril po njegovem vozilu in razbil steklo vrat.