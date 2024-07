Iz gospodarstva več pripomb in predlogov glede davčnih sprememb

Ljubljana, 4. julija - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je kritična do vladnih predlogov davčnih sprememb, saj so ti po njeni oceni na splošno gledano nesistemski, ne prispevajo k stabilnosti davčnega okolja in ne naslavljajo ključnih izzivov v gospodarstvu. V času javne razprave, ki se je iztekla v sredo, je ministrstvu posredovala svoje predloge ukrepov.