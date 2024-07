Škocjanski občinski svet vlado pozval k zagotovitvi varnosti in pripravi obljubljenih ukrepov

Škocjan, 4. julija - Škocjanski občinski svet je na sredini izredni seji obravnaval problematiko povečanja števila kaznivih dejanj, za kar so po prepričanju vodstva občine odgovorni predvsem posamezni Romi. Vlado so svetniki pozvali, naj v občini in širši Dolenjski zagotovi varnost ter naj nemudoma pripravi obljubljene ukrepe za izboljšanje položaja.

Izredno sejo občinskega sveta je župan Jože Kapler sklical po tistem, ko je ocenil, da v občini ni več mogoče zagotavljati varnosti. Kot je dejal za STA, opažajo namreč porast nasilja in kriminala, zlasti s strani posameznih Romov ali skupin Romov. V zadnjih tednih so tako zabeležili več fizičnih napadov mladoletnih Romov, med drugim na znanega čevljarskega mojstra Rudolfa Lopatca, ista skupina je nato napadla še šoferja tovornjaka iz BiH, ki je čakal, da bo v podjetju Bramac natovoril opeko, je povedal župan.

V zadnjem času je v občini prišlo tudi do več požigov, med drugim požiga vrtca v romskem naselju Dobruška vas, za kar je policija po županovih besedah ovadila tri mladoletne Rome. "Stanje je skrajno zaskrbljujoče in nevzdržno, zato smo odgovorne pozvali, naj ukrepajo," je dejal.

Izredne seje sta se po njegovih besedah udeležila načelnica policijske postaje Šentjernej Tamara Bizjak in Željko Hvalec s Policijske uprave Novo mesto, predstavnikov centra za socialno delo in samih Romov, ki so jih tudi povabili, pa na sejo ni bilo.

Predstavnika policije sta po županovih besedah potrdila, da statistika za prvega pol leta na območju Škocjana in Šentjerneja potrjuje povečanje števila kaznivih dejanj glede na enako obdobje lani. Povečalo se je predvsem število premoženjskih kaznivih dejanj, so pa upadli prekrški zoper javni red in mir. Policija pri tem opaža povečano število kaznivih dejanj mladoletnikov. "Kakšnih posebnih obljub policija v zvezi s svojim prihodnjim delom ni dala, njena predstavnika sta zagotovila le, da policija ukrepa, ko je treba," je povedal Kapler.

V občini Škocjan sicer živi 3500 prebivalcev, od tega okoli 300 Romov, ki so po županovih besedah prijavljeni na dveh hišnih številkah v Dobruški vasi.

Težave s posameznimi Romi ali romskimi skupinami v zadnjem času naraščajo tudi v občini Šentjernej. Tudi župan Jože Simončič je državo v zadnjem lasu večkrat pozval k ukrepanju, izredne seje občinskega sveta pa za zdaj ne namerava sklicati, saj, kot je dejal, ne vidi smisla, da o nečem govorijo več ur, nato pa znova ne bo odziva.