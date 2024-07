Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 7.)

Ljubljana, 3. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je škof v francoskem romarskem središču Lurd Jean-Marc Micas sporočil, da mozaiki nekdanjega slovenskega jezuita in umetnika Marka Rupnika na pročelju Bazilike Rožnega venca v Lurdu več ne bodo osvetljeni. Poročale so tudi o SDS in NSi, ki zahtevata presojo slovenskega priznanja palestinske države.