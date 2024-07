Alcaraz, Medvedjev in Gauff napredovali v Wimbledonu, Ruud in Osaka izpadla

Wimbledon, 3. julija - Na teniškem turnirju za grand slam v Wimbledonu so se danes med drugimi v tretji krog uvrstili tudi lanski zmagovalec in letos tretji nosilec Španec Carlos Alcaraz, Rus Danil Medvedjev in druga nosilka Američanka Coco Gauff. Izpadla pa sta osmopostavljeni Norvežan Casper Ruud in Japonka Naomi Osaka.