V ZDA ugibanja glede morebitnega odstopa Bidna

New York, 3. julija - Ameriški predsednik Joe Biden naj bi po poraznem nastopu na televizijskem soočenju z republikancem Donaldom Trumpom in med naraščanjem zaskrbljenosti v vrstah demokratske stranke, začel razmišljati o možnosti odstopa od predsedniške kampanje, poročajo ameriški mediji. Bela hiša je to zanikala in zagotovila, da Biden nadaljuje kampanjo.