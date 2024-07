Newyorške borze končale brez enotne smeri

New York, 3. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnji skrajšani trgovalni dan sklenili brez enotne smeri, sta pa Nasdaq in S&P 500 vknjižila nove rekorde. Za to je poskrbel predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jerome Powell, ki je nakazal, da je znižanje obrestnih mer pred vrati, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.