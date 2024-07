Slepi in slabovidni otroci obiskali Olimpijski center Novo mesto

Novo mesto, 3. julija - Slepi in slabovidni otroci, ki v organizaciji Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije počitnikujejo na poletnem taboru v Okroglem pri Naklem, so danes obiskali Olimpijski center Novo mesto. Otroci so se odpravili na čutno učno gozdno pot za slepe in slabovidne, se spoznavali s konji in obiskali bazen, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.