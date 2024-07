Cavendish do zgodovinske zmage, Pogačar skoraj trčil v prometni znak

Lyon, 3. julija - Britanski as Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Franciji in novi rekorder po številu etapnih zmag na Touru. Na trasi od Saint-Jean-de-Maurienna do Saint Vulbasa (177,4 km) je bil najboljši v sprintu. V skupnem seštevku še naprej, čeprav je skoraj trčil v prometni znak, vodi slovenski as Tadej Pogačar.