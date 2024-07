Odprli dolgo pričakovano cesto Britof-Hotemaže

Kranj, 3. julija - Po skoraj 40 letih čakanja sta občini Kranj in Šenčur dobili novo povezovalno cesto Britof-Hotemaže. Ta bo močno pripomogla k razbremenitvi lokalnih cest, so se ob današnjem odprtju ceste strinjali ministrica Alenka Bratušek ter župana omenjenih občin Matjaž Rakovec in Ciril Kozjek. Odprtje ceste je spremljal protest nezadovoljnih kmetov.