Policisti v 14-dnevni akciji preverili psihofizično stanje skoraj 20.000 voznikov

Ljubljana, 3. julija - Policisti so v okviru prve nacionalne preventivne akcijo Droge, ki je potekala med 17. in 30. junijem, preverili psihofizično stanje skoraj 20.000 voznikov. Odredili so 19.736 alkotestov in 34 strokovnih pregledov na droge. Akcija je sovpadla tudi z vseevropsko akcijo Alkohol in droge, ki jo je koordinirala evropska mreža prometnih policij Roadpol.