Vreme: Ponoči bo prehodno nekaj dežja

Ljubljana, 3. julija - Ponoči se bodo prehodno pojavljale krajevne padavine, ki bodo proti jutru slabele. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, nastale bodo še posamezne kratkotrajne plohe. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo precej jasno in topleje, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in vroče. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Od zahoda sega nad Alpe šibko območje visokega zračnega tlaka. Alpam se od severozahoda bliža nova vremenska motnja, ki bo ponoči oplazila naše kraje. Ob šibkih vetrovih doteka nad naše kraje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo ponekod prehodno deževalo, a do jutra bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sprva precej oblačno in večinoma suho. Čez dan se bo delno razjasnilo, pojavljale se bodo manjše plohe. Ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja.