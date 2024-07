Na Japonskem žrtvam prisilne sterilizacije omogočili nov dogovor o odškodninah

Tokio, 3. julija - Japonsko vrhovno sodišče je danes razsodilo, da je zakon, na podlagi katerega so med letoma 1948 in 1996 sterilizirali okoli 25.000 ljudi z duševnimi in dednimi boleznimi, neustaven in da 20-letni zastaralni rok v tem primeru ne velja. Premier Fumio Kishida je že napovedal nov dogovor o odškodninah žrtvam, ki so odločitev sodišča pozdravile.