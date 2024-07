Na Hrvaškem najbolj iskani natakarji, prodajalci in vozniki

Zagreb, 3. julija - Indeks prostih delovnih mest na Hrvaškem se je junija glede na enako obdobje lani zvišal za 0,4 odstotka, s čimer se je končal petmesečni trend padanja. Med petimi najbolj iskanimi poklici so bili junija prodajalec, natakar, kuhar, skladiščnik in voznik; pri teh so zaznali 1,1 odstotka večje število oglaševanih delovnih mest kot pred letom dni.