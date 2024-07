Povračilo obveznega zdravstvenega prispevka bo upravičencem izplačano 22. julija

Ljubljana, 3. julija - Povračilo plačanega obveznega zdravstvenega prispevka bo izplačano 22. julija, so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Upravičenci so osebe, ki so prispevek letos plačevale in obenem prejemajo denarno socialna pomoč oziroma varstveni dodatek.