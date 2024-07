Sluzenje morja spet povzroča preglavice, kopanje odsvetujejo

Koper, 3. julija - Potem ko se je že zdelo, da je minuli konec tedna sluz na slovenskem morju razpihalo, se je ta zdaj spet začela pojavljati. To pa preglavice povzroča tako ribičem kot turističnim delavcem in seveda tudi turistom. Čeprav gre za naraven pojav, so na Nacionalnem inštitutu za biologijo opozorili, da kopanje v takšnih pogojih ni zaželeno.