Agencija za kmetijske trge zaključila izplačilo zbirnih vlog za lani

Ljubljana, 3. julija - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila izplačila za zbirne vloge za 2023. Obdelala je 54.725 vlog in do 30. junija izvedla vsa izplačila. Do 28. junija je izdala 118.256 odločb in izplačala 253,2 milijona evrov. Agencija ima ob tem tudi že časovnico izplačil za letos.