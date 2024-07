Ljubljana, 3. julija - Skupina poslancev opozicijskih strank SDS in NSi je danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine, ki ga je državni zbor sprejel 4. junija. Poslancem koalicije med drugim očitajo, da so pri sprejemanju sklepa vlade o priznanju Palestine kršili ustavo in poslovnik DZ.