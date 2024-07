Nogometno EP v Nemčiji pred zaključnim sprintom, ostaja še najboljša osmerica

pripravil Nejc Molan

Ljubljana, 3. julija - V petek in soboto so na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji na vrsti četrtfinalni obračuni. V petek se bodo v dveh nogometnih poslasticah najprej v Stuttgartu merili Španci in gostitelji Nemci ter nato v Hamburgu Portugalci in Francozi. V soboto sledita še tekmi Nizozemcev in Turkov v Berlinu ter Angležev in Švicarjev v Düsseldorfu.