Voditelji SCO v Kazahstanu o krepitvi sodelovanja v Evraziji

Astana, 3. julija - Voditelji članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) se zbirajo v Kazahstanu, kjer bo v četrtek potekal vrh SCO s poudarkom na krepitvi sodelovanja v Evraziji. Med prisotnimi sta tudi voditelja Rusije in Kitajske, Vladimir Putin in Xi Jinping, ki si prizadevata za utrjevanje vezi in krepitev vpliva svojih držav v regiji.