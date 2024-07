Murska Sobota, 3. julija - Policisti so v nedeljo na pomurski avtocesti, kjer velja omejitev 110 kilometrov na uro, pri romunskem vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 209 kilometrov na uro, pri italijanskem vozniku pa 220 kilometrov na uro. Obema voznikoma so na kraju izrekli globo 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.