Knjižnica pravljic bratov Grimm bo digitalizirana

Kassel, 3. julija - Univerza v Kasslu bo skupaj s partnerji v sklopu triletnega projekta digitalizirala knjižnico pravljic bratov Grimm. Kot so sporočili z univerze, so knjige, od katerih jih je približno 700 povezanih z Otroškimi in hišnimi pravljicami bratov Grimm, še posebej dragocene, "saj so v njih vidni sledovi njunega delovanja".