Zaradi del od torka večmesečna zapora bivše hitre ceste na območju Poljan pri Mirni Peči

Mirna Peč, 3. julija - Zaradi rekonstrukcije vozišča in gradnje krožišča bo bivša hitra cesta Ljubljana-Zagreb na območju Poljan pri Mirni Peči predvidoma od torka do 16. decembra popolnoma zaprta. Obvoz bo urejen po regionalnih in lokalnih cestah, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo.