Študija: Nemška industrija ostaja odvisna od tujih dobaviteljev

München, 6. julija - Odvisnost nemške industrije od tujih dobaviteljev se je od 2020 še nekoliko povečala, čeprav so se po pandemiji covida-19 pojavljali glasni pozivi k večji odpornosti in razpršenosti dobavne verige, je pokazala nova študija. Ta je razkrila, da je za Nemčijo najpomembnejši vir primarnih proizvodov v vseh sektorjih Kitajska, sledita ZDA in Francija.