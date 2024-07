Od ponedeljka popolna zapora podhoda pri Narodnem domu

Ljubljana, 6. julija - Zaradi ureditve tlakov na klančinah in čiščenja grafitov bo podhod v park Tivoli pri Narodnem domu v Ljubljani od ponedeljka do predvidoma konca julija popolnoma zaprt. Bleiweisovo cesto bo v tem času mogoče prečkati na križišču s Celovško in Gosposvetsko cesto oziroma skozi podhod pri Moderni galeriji, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.