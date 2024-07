Med najbolj nenavadnimi študentskimi deli tudi molža

Ljubljana, 3. julija - Dijaki in študenti opravljajo tudi številna nenavadna študentskega dela, so pokazali rezultati letošnje raziskave e-Študentskega servisa Mladi in trg dela. Med najbolj nenavadnimi deli so vodenje pasjih tekmovanj, molža krav, lupljenje čebule in upravljanje podvodnega drona, so sporočili iz e-Študentskega servisa.