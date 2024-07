Vlada potrdila investicije v strokovne zdravstvene srednje šole

Ljubljana, 3. julija - Vlada je na seji odbora sprejela sklep o spremembi načrta razvojnih programov za obdobje 2024-2027, s katerim so potrdili investicijske projekte v strokovne srednje šole s področja zdravstva. Infrastrukturne investicije bodo izvedli na srednjih šolah v Ljubljani, Murski soboti in Ormožu, so pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.