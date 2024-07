Na seji OZP polemika glede obravnave varnostnega sporazuma z Ukrajino

Ljubljana, 3. julija - Predsednik OZP Predrag Baković je danes zavrnil širitev dnevnega reda seje OZP s točko obravnave varnostnega sporazuma med Slovenijo in Ukrajino. Pojasnil je, da bi bilo to v nasprotju s poslovnikom. Državni sekretar Marko Štucin je medtem potrdil, da so pogajanja o sporazumu v teku, z vsebino pa bo OZP seznanjen, ko bo sporazum pripravljen.