Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 3. julija - Indeksi na glavnih evropskih borzah so v začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. V ospredju pozornosti vlagateljev so četrtkove splošne volitve na Otoku in nedeljski drugi krog predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji. K optimizmu na trgih je prispeval tudi govor predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powella.