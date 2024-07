Vreme: Pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 3. julija - Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Dopoldne bodo ponekod ob meji z Italijo možne občasne manjše padavine, sredi dneva in popoldne bo predvsem v hribovitih krajih nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, v Gornjesavski dolini okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.