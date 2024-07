Moški smrtno poškodoval svojo 44-letno partnerico

Ljubljana, 3. julija - Ljubljanski policisti so bili v torek zvečer obveščeni, da je na območju Viča 46-letni moški z ostrim predmetom hudo poškodoval svojo 44-letno partnerico, da je ta zaradi poškodb na kraju napada umrla. Policisti so osumljencu kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.