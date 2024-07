Dnevnik: Deložacija centra za brezdomce v Ljubljani preložena za največ dve leti

Ljubljana, 3. julija - Center za brezdomce v Plečnikovem podhodu v Ljubljani je pred pred dobrim letom dni ostal brez najemne pogodbe in bil v postopku deložacije. Po poročanju Dnevnika sta center za brezdomce in red uršulink po mediaciji s posredovanjem Nadškofije Ljubljana in Slovenske karitas sklenila poravnavo, ki je deložacijo preložila za največ dve leti.