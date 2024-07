Brazilija le z 1:1 proti Kolumbiji na pokalu Amerike

New York, 3. julija - Nogometna reprezentanca Brazilije je v 3. krogu predtekmovalne skupine D pokala Amerike igrala 1:1 proti Kolumbiji in se uvrstila v četrtfinale. V skupini je bila druga, zmagala je Kolumbija ter se bo pomerila s Panamo, drugo v skupini C. Brazilijo v Las Vegasu v noči na nedeljo po slovenskem času čaka težak obračun z Urugvajem, prvim v skupini D.