AZS lani s proračunom v višini 1,9 milijona evrov

Ljubljana, 2. julija - Na redni letni skupščini Atletske zveze Slovenije (AZS) so potrdili revidirano letno poročilo o delu in poslovanju v lanskem letu. Ugotovili so, da so dosegli 1,9 milijona evrov prihodkov in nekaj manj odhodkov. V letošnjem letu zveza načrtuje 1,7 milijona evrov prihodkov.