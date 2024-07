Pogačar tako na Galibieru kot na spustu do cilja strl tekmece

Grenoble, 2. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec četrte etape dirke po Franciji. Na trasi od Pinerola v Italiji do Valloira (139,6 km) v Franciji je na vrhu slovitega prelaza Galibier strl Danca Jonasa Vingegaarda in po sijajnem spustu slavil 12. etapno zmago na rumeni pentlji. Ciljno črto je prečkal 35 sekund pred tekmeci.