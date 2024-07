Slovenski nogometaši na sprejemu na Kongresnem trgu polni zahval navijačem

Ljubljana, 2. julija - Slovenski nogometaši, ki so v ponedeljek v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Portugalski, so se po zgodovinskem dosežku danes na Kongresnem trgu v Ljubljani navijačem zahvalili za vso podporo med EP. Nogometaši so ob zahvalah poudarili tudi željo po čimprejšnjem vnovičnem takšnem sprejemu.