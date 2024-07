Koalicija o aktualnem dogajanju in načrtih za sklic koalicijskega vrha

Ljubljana, 2. julija - Koalicija razpravlja o aktualnem političnem dogajanju in načrtih za jesen. "Gre za delovni sestanek, na katerem pregledamo določene zakonodajne predloge in želimo doseči dogovor o sklicu koalicijskega vrha," pravi premier Robert Golob. Odmeva tudi napoved že druge interpelacije ministrice Emilije Stojmenove Duh, v koaliciji so s komentarji skopi.