Podjetje Romira med epidemijo covida-19 kljub odpuščanju delavcev oglaševalo v medijih blizu SDS

Ljubljana, 2. julija - Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank je pričal Rok Arčan, direktor podjetja Romira in lastnik več podjetij, ki so izvajala dela za Nivo Eko, koncesionarja za urejanje vodotokov v Savinjski dolini. V medijih blizu SDS so oglaševali, kljub temu da so morali v času epidemije covida odpustiti zaposlene.