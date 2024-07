Na newyorških borzah uvodoma previdno vzdušje

New York, 2. julija - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo blizu izhodišč. Vlagatelji so zadržani pred današnjim govorom predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ki bi lahko nakazal nadaljnjo smer denarne politike. Ob tem so tudi v pričakovanju petkove objave najnovejših podatkov o zaposlovanju v ZDA.