V Turčiji v protestih proti Sircem pridržali več sto ljudi

Ankara, 2. julija - V več turških mestih so v preteklih dneh potekali protesti proti državljanom Sirije. Sprožila jih je nedavna aretacija sirskega moškega, ki naj bi spolno zlorabil svojo sedemletno sestrično. Demonstranti so poškodovali nepremičnine in podjetja v lasti Sircev, policija pa je doslej pridržala okoli 470 protestnikov, so danes sporočile turške oblasti.