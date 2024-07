V Indiji med verskim zborovanjem do smrti poteptali več deset ljudi

New Delhi, 2. julija - V stampedu med hindujskim verskim zborovanjem na severu Indije je življenje izgubilo med 50 in 60 ljudi, še več jih je bilo ranjenih. Množica vernikov se je zbrala med praznovanjem v čast boga Šive v bližini mesta Hathras, več kot 100 kilometrov jugovzhodno od New Delhija. Število žrtev po ocenah indijskih oblasti lahko še naraste.