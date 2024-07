Finančno ministrstvo: Revizijsko poročilo glede nakupa stavbe na Litijski se lahko še spremeni

Ljubljana, 2. julija - Predlog revizijskega poročila računskega sodišča, ki se nanaša tudi na nakup stavbe na Litijski, še ni dokončen in se lahko še spremeni, so se danes odzvali na ministrstvu za finance. Revidiranci se namreč še niso odzvali na ugotovitve iz poročila in pojasnili morebitnih očitkov, dokument pa je v tej fazi označen s stopnjo zaupno, so navedli.